للسيدات.. 5 أسباب لآلام الحوض أبرزها التهاب بطانة الرحم

تشعر كثير من السيدات ببعض آلالام أثناء وقبل فترة الحيض فمعظم النساء يعانين من تقلصات وتشنجات خاصة في أول يومين من الدورة الشهرية، ومع ذلك فى بعض الحالات قد تكون آلام الحوض تشير إلى أن هناك مشكلة في الجسم قد تحتاج إلى علاج وقد رصد موقعNew Health Advisor بعض هذه المشكلات:

1-التهاب بطانة الرحم

آلام الحوض من أهم أعراض التهاب بطانة الرحم وهو الاضطراب الذي يحدث عندما تبدأ أنسجة من بطانة الرحم تنمو خارجه وغالباً يحدث هذا الأمر بالقرب من نزول الدورة وتشكل هذه الالتهابات فيما بعد خراجات وأنسجة ليفية.

2- مرض التهاب الحوض المزمن

ويحدث هذا المرض بسبب الأمراض المنقولة جنسيا وتركها دون علاج لفترة طويلة وتشمل أعراض هذه الحالة ألم في البطن خاصة أثناء الجماع وتكون أيضاً بالقرب من نزول الدورة الشهرية ويسبب هذا المرض وجود رائحة كريهة عند منطقة المهبل.

3-الأورام الليفية فى الرحم

أنسجة غير سرطانية تضغط على أسفل البطن وتسبب آلام الحوض.

4. التهاب المثانة الخلالى

يسبب هذا الالتهاب أيضاً آلاما فى الحوض ومن أهم أعراضه كثرة التبول وآلام حادة فى المثانة والضغط على منطقة الحوض والجماع المؤلم.

5. متلازمة المبايض

تحدث هذه الحالة عندما تترك أنسجة من المبايض بعد استئصال الرحم حيث لم يتم إزالة المبايض تماما، وهذا يسبب الألم المزمن وعدم الراحة فى منطقة الحوض.