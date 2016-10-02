كوبر: ليس لدي أي ذرة قلق من لاعبي الزمالك أمام الكونجو

يثق هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر في لاعبي الزمالك الذين ضمهم لمنتخب مصر قبل أيام من مواجهتين هامتين لهم، الكونجو في تصفيات كأس العالم وذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فالمنتخب المصري يحل ضيفا على الكونجو في افتتاح تصفيات كأس العالم 2018 يوم التاسع من الشهر الجاري، قبل ستة أيام من ذهاب نهائي دوري الأبطال ضد صن داونز في جنوب إفريقيا.

وقال كوبر في تصريحات لقناة ON sport يوم السبت: "ليس عندي ذرة قلق أو تخوف من عدم تركيز لاعبي الزمالك في مباراة الكونجو لحساب مباراة نهائي دوري الأبطال".

وأضاف "كلهم على أتم الاستعداد لمباراة الكونجو، فهم يحبون بلدهم ويشعرون بفخر كبير لارتداء قميص منتخب مصر، ويسعون لإسعاد الشعب المصري".

وتعجب كوبر من قلق البعض من هذا الأمر، وأوضح أنه لو يشعر بذلك لما كل هذا العدد من لاعبي الزمالك.

8 لاعبين من الزمالك يتواجدون في معسكر الفراعنة الذي بدأ معسكره في برج العرب.