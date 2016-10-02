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الأهلي يوضح حقيقة العرض القطري لمؤمن وموقف اللعب في ' ملعب السلام '

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الأهلي يوضح حقيقة العرض القطري لمؤمن وموقف اللعب في ' ملعب السلام ' الأهلي يوضح حقيقة العرض القطري لمؤمن وموقف اللعب في ' ملعب السلام '

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي حقيقة وصول عرضا قطريا إلى النادي من أجل مؤمن زكريا.

وقال سيد عبد الحفيظ: "ما قيل عن وصول أي عروض لمؤمن زكريا ليس له أي أساس من الصحة".

وواصل في حديثه عبر قناة صدى البلد "لم يصل إلى الأهلي أي عرض بخصوص مؤمن زكريا".

في حالة حدوث ذلك، هل يترك الأهلي مؤمن زكريا؟ يُجيب عبد الحفيظ: "من الصعب للغاية التفريط في أي لاعب في الوقت الحالي".

مؤمن زكريا انضم لصفوف الأهلي في يناير 2015، ووقع على عقد مدته 4 مواسم ونصف، حيث ساهم في تتويج الفريق ببطولة الدوري وكأس السوبر المصري مرتين.

عبد الحفيظ تطرق للحديث عن ملاعب الدوري وموقف الأهلي من اللعب على (ملعب السلام) قائلا: "لا يوجد أي مشكلة في اللعب على ملعب السلام".

وأردف "ولكن لا يتم تبليغنا بذلك قبل المباراة بيوم واحد".

وأتم "ترتيب اختيار الملاعب بالنسبة لنا هو استاد القاهرة أولا ثم الدفاع الجوي ثم ملعب السلام. استهلاك كل الأندية لملعب بتروسبورت سيؤثر بالسلب على أرضية الملعب مثل ما حدث الموسم الماضي".

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