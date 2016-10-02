أرقام في الجول – ماذا قدم دونجا مع الزمالك في ظهوره الأول.. ' مميزات عديدة وعيب وحيد '

برز محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب وسط الزمالك في ظهوره الأول بالقميص الأبيض أمام النصر للتعدين في وسط الملعب في الجولة الثالثة للدوري المصري التي انتهت بفوز فريقه 2-0.

ولعب دونجا أساسيا حتى الدقيقة 72 بعد خروجه مصابا بشد خفيف في العضلة الخلفية. (التفاصيل)

ويستعرض FilGoal.com من خلال الأرقام وإحصائيات دونجا أمام النصر للتعدين أبرز ما قدمه:

1) مميزات

- تمرير متقن

ظهرت نسبة رائعة صحيحة من تمريرات دونجا في وسط الملعب، إذ لعب 64 تمريرة منهم ثلاثة فقط خطأ بنسبة إجادة 95%.

وتوضح الإحصائيات أنه مرر 22 تمريرة أمامية و33 جانبية وسبع تمريرات فقط خطأ.

ومقارنة بزميله طارق حامد في مواجهة الوداد مثلا في القاهرة التي كان أحد نجومها وانتهت بفوز فريقه 4-0، فتجد نسبة تمريراته الصحيحة 95%، ومرر 15 كرة أمامية و18 جانبية و14 خلفية.

ومقارنة مع إبراهيم صلاح في المباراة ذاتها، فقد مرر 10 تمريرات أمامية وستة للخلف و13 جانبية بنسبة نجاح 90%.

- تمركز جيد

تمركز دونجا جيدا في وسط الملعب وكان حلا لزملائه من أجل استلام الكرة، وهو ما تظهره خريطة استلامه الكرة.

وتوضح الإحصائيات أن دونجا هو اللاعب الوحيد في الزمالك الذي استلم من ومرر وإلى كل لاعبي فريقه حتى خرج في الدقيقة 72.

فلا يوجد لاعب حوله في الملعب لم يمرر له أو لم يستقبل منه كرة باستثناء حارس المرمى أحمد الشناوي الذي لم يستقبل تمريرة من دونجا، وهو إشارة لحسن ظهوره لكل أعضاء الفريق في الملعب، وثقة زملائه فيه بالإضافة إلى رؤيته وتنوع قراراته.

- قوة دفاعية

على الجانب الدفاعي ظهر دونجا بشكل جيد في قطع الكرات واستخلاصها بنجاح سبع مرات وفقدها مرتين فقط.

وتوضح أماكن استخلاصه للكرة أنها في منطقة مؤثرة في وسط الملعب.

- مهارة

ظهرت مهارة المرور من المنافس من دونجا أمام لاعبي النصر للتعدين، ونجح في محاولتين للمرور بنسبة نجاح 100%.

2) العيب

اختفى الدور الهجومي على المرمى ولم يسدد دونجا أي كرة، وطبقا لطبيعة مركزه لم يرسل كرات عرضية.. لكن ما يعاب عليه أيضا هي ندرة الكرات الطويلة المتقنة.

فقد أرسل دونجا كرتين فقط واحدة صحيحة وأخرى خاطئة بنسبة 50%، ولم تصل تمريرة واحدة منه داخل منطقة الجزاء.

وهو ما يظهر في الصورة الأولى: