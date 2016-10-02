أحمد فتحي: كوبر معذور بسبب اختياراته.. وهذه نصيحتي للجيل الحالي

يرى أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي ومنتخب مصر إن هيكتور كوبر مدرب الفراعنة معذورا بسبب التزامه باختياره 23 لاعبا لخوض التصفيات واستبعاد الأخرين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونجو يوم التاسع من أكتوبر الجاري في انطلاق تصفيات كأس العالم 2018.

وقال فتحي عبر قناة (ONSport): "كوبر يلتزم باختيار 23 أو 25 لاعبا، طبيعي أن أحزن لاستبعادي لكن ليس أمامي إلا احترام قرارته سواء كنت موجودا أو لا".

وأضاف "سنبدأ بمواجهة الكونجو.. ولا يوجد منافس سهل فأوغندا أو الكونجو من الممكن أن يسقطوك، ما علينا إلا التدرب بقوة والاستعداد بشكل أفضل والتوفيق من عند الله".

وأشار فتحي "الفارق بين منافسات تصفيات كأس العالم السابقة والحالية هي أننا دخلنا مرحلة مجموعات وليس مباراة فاصلة مثلما كان الوضع في 2014".

ثم استطرد "لكن مع حسن شحاتة في 2010 كانت مجموعات وبدأناها بشكل سيء بالتعادل مع زامبيا في القاهرة".

وأردف "البدايات هي الأهم دائما ولابد أن نفوز بكل المباريات على أرضنا لتدفعنا للفوز خارج مصر".

وأتم "الجيل الحالي جيد، لدينا محترفين كُثر وخبرات رائعة.. فهم ليسوا صغارا وفي الوقت ذاته مازالت أعمارهم بين 23 و24 سنة وهو سن مناسب لقيادة مصر، علينا بالتركيز على البداية ضد الكونجو".