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كوبر: لا مشاكل مع أيمن حفني.. والمحمدي مهم جدا بالنسبة لنا

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كوبر: لا مشاكل مع أيمن حفني.. والمحمدي مهم جدا بالنسبة لنا كوبر: لا مشاكل مع أيمن حفني.. والمحمدي مهم جدا بالنسبة لنا

سلط هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الضوء على علاقة الجهاز الفني بالثنائي أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك، وأحمد المحمدي ظهير أيمن هال سيتي.

منتخب مصر يستعد لمواجهة الكونجو في انطلاق مشوار تصفيات كأس العالم 2018 يوم التاسع من الشهر الجاري.

واستبعد أيمن حفني عن قائمة الفريق لمباراة الكونجو لأسباب فنية بعد أن غاب عن التجمع الأخير للإصابة، بينما انضم المحمدي للقائمة للتجمع الثاني على التوالي بعد فترة طويلة من الغياب.

وقال كوبر في تصريحات لقناة ON sport يوم السبت: "لا توجد أي مشاكل مع أيمن حفني، فقد احضر تقريرا طبيا في التجمع الأخير يثبت إصابته، وتم استبعاده".

وفتح المدير الفني لمنتخب مصر الباب لضم حفني في أي معسكر مقبل للفراعنة.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أنه لا توجد أي مشاكل مع أي لاعب يتم ضمه أو استبعاده، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تكون القائمة تتسع لـ35 لاعبا حتى لا يغضب أحد.

وأضاف "أحمد المحمدي يؤدي بشكل طيب مع فريقه حسب طريقة اللعب التي تناسبنا، ونعتبره لاعب مهم جدا بالنسبة لنا كجهاز فني".

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