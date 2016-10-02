لجنة حكام الكاف لـ في الجول: لم نعلن عن حكام النهائي إلا اليوم.. وهذه اللائحة

نفى عصام صيام عضو لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأنباء التي ذكرت تراجع ال(كاف) عن تعيين يوسف السرايري لإدارة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك وماميلودي صن داونز في جنوب إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على صن داونز يوم 15 أكتوبر الجاري في ذهاب النهائي الذي يديره الحكم الكيني ديفيدز أوجنشي. (التفاصيل)

وقال صيام لـ FilGoal.com يوم السبت: "عقدنا الاجتماع يوم الأربعاء الماضي وتم الاستقرار على أسماء الحكام وكنت حاضرا فيه".

وأضاف "ما استقرينا عليهم هم من أعلنا عن أسمائهم اليوم السبت وأخطرنا بهم الأندية".

وتابع "من الأساس اللائحة تمنع اختيار حكام للنهائي من المنطقة ذاتها، فكيف نلجأ لحكم من الشرق الأوسط أو من بلد قريب من جنوب إفريقيا؟"

وأتم "لجأنا لحكام كبار ومستواهم محل ثقة وبعيدين عن المنطقة التي يقع فيها الزمالك أو صن داونز".