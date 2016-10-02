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أزمة نقص أنابيب البوتاجاز بالدقهلية تتصاعد وسعر الأنبوبة 35 جنيها

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أزمة نقص أنابيب البوتاجاز بالدقهلية تتصاعد وسعر الأنبوبة 35 جنيها أزمة نقص أنابيب البوتاجاز بالدقهلية تتصاعد وسعر الأنبوبة 35 جنيها

>الدقهلية شريف الديب

تصاعدت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز داخل محافظة الدقهلية، وارتفع سعر الأنبوبة فى بعض المراكز والمدن إلى 35 جنيها، بعد أن استغل بعض السريحة الأزمة وبدأوا تدوال الأنبوية داخل السوق السوداء.

وقد شهدت المحافظة أزمة فى نقص الأنابيب، مما أدى إلى تشكيل لجان شعبية فى كل حى لتوزيع الأنابيب مرة أخرى من خلاله ونتيجة نقص الرقابة على التوزيع، أدى إلى تسريب كميات كبيرة إلى السوق السوداء إضافة إلى قيام بعض اللجان بالاتجار فيه نظرا لوجود عدد من البلطجية بالاشراف عليه.

وعلى الجانب الآخر نفى إبراهيم الخياط وكيل وزارة بالدقهلية وجود مشكلة أو أزمة فى الأنابيب، وأن المشكلة بسبب التجار فقط، وأن الأنابيب متوفرة فى جميع المنافذ.

 

 


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