انجلينا جولي وبراد بيت يتفقان للمرة الأولى بعد انفصالهما

سيخضع الممثل العالمي براد بيت Brad Pitt لاختبارات تعاطي المخدرات والكحوليات، في إطار الاتفاق المؤقت مع زوجته النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie المنفصلة عنه، والذي سيمكّنه من رؤية أبنائهما الستة، بحسب مصدرين مقرّبين.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إنّ بيت البالغ من العمر 52 عاماً وجولي البالغة من العمر41 عاماً وافقا على الحصول على إرشاد فردي، وستكون أول زيارة يقوم بها بيت للأطفال مع طبيب.

وأضافا أنّه لم يصدر حكم أو قرار بشأن من ستؤول إليه في آخر الأمر الحضانة القانونية أو الفعلية.

ويعتبر هذا الاتفاق المؤقت الذي سيستمرّ حتى 20 أكتوبر/تشرين الأول أوّل انفراجة بعد انفصال نجمي هوليوود المرير، منذ رفعت جولي دعوى طلاق في20 سبتمبر. وقد عزت الممثلة الاتفاق إلى "صحة الأسرة" وطالبت بحضانة فعلية كاملة للأطفال.

وذكرت وسائل إعلام أنّ بيت لم يرَ ثلاثة أبناء له من جولي ومثلهم بالتبني منذ انفصاله عن النجمة الشهيرة في 15 سبتمبر أيلول.

وانفصل الزوجان اللذان أطلق عليهما برانجلينا بعد قصة حبّ استمرت عشر سنوات، وتوارى النجمان عن الأنظار منذ الإعلان عن طلاقهما، إذ لم يحضر بيت العرض الأول لأحدث مشروع سينمائيّ له في لوس أنجلوس، قائلاً إنه يريد أن يركّز على "وضع عائلته".

وسيبدأ عرض فيلم بيت المقبل" Allied" في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو فيلم عن الحرب، وتشاركه البطولة الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار Marion Cotillard .

ونفت كوتيار الأسبوع الماضي أيّ صلة لها بانفصال بيت وجولي، بعدما تردّدت شائعات عن علاقة عاطفيّة تجمعها ببيت.