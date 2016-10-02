نجمات اعتزلن الفن "مؤقتاً" بأوامر من "أطفالهن" آخرهن ابنة عادل امام

تشهد ساحة الدراما المصرية حالياً أكبر حركة تعاقدات استعداداً للموسم الجديد من دراما رمضان. والمفارقة أنّ عدداً كبيراً من نجمات الفنّ الجميلات الشابات اعتذرن عن تقديم أيّ عمل فنيّ خلال الفترة القريبة، بعد اعتزال التمثيل كي يتفرّغن لتربية أطفالهن، وآخرهن النجمة نسرين إمام زوجة المنتج الأكثر حضوراً في دراما رمضان تامر مرسي، والنجمة ريهام أيمن.

ريهام أيمن

النجمة الشابة ريهام أيمن خطفت الأنظار من الجميع في مسلسل "العراف" أمام الزعيم عادل إمام، ثمّ قدّمت دوراً مميزاً في مسلسل "من خرم إبرة"، وانشغلت بعدها بقصة زواجها الصاخب مع النجم شريف رمزي، ثمّ كانت متاعبها الصحية أثناء الحمل، فظنّ بعض المنتجين أنها قد تكون مستعدّة للعودة إلى العمل الفني في الموسم الجديد، لكنها صدمت الجميع بإعلان خبر "توقفها عن أيّ نشاط فنيّ "والتفرّغ لرعاية صغيرها "رمزي"، وفقاً لاتفاق مسبق مع زوجها. وقد رفضت وصف قرارها "بالاعتزال النهائي"، مؤكدة أنّ الأمور ستتغيّر بعدما يعتمد الصغير على نفسه.

نسرين إمام

القصة نفسها تكرّرت هذا الأسبوع مع النجمة نسرين إمام، إذ توقّع لها الوسط الفني انطلاقة غير مسبوقة بعد ارتباطها بالمنتج الأكثر تأثيراً في الدراما المصرية "تامر مرسي". ولكن المفاجأة الكبرى أنّ تامر طالبها بإعلان اعتزال الفن نهائياً والتفرّغ لتربية طفلها "سليم" ورعاية منزلها. وبعد مفاوضات، تقرّر إعلان "تفرغها" لأسرتها فقط، وترك الباب مفتوحاً أمام عودة أخرى إلى حياة الشهرة.

نجمات اعتزلن الفن

قائمة النجمات اللواتي اعتزلن الفن مؤقتا لرعاية الأطفال والأسرة تضمّ نجمات "ذهبن مع ريح النسيان" مثل الجميلة جيهان نصر، ورانيا محمود ياسين، التي جاهدت للعودة إلى الأضواء، فلم تجد إلا مقعد "الإعلامية". لكن أبرزهن كانت الفنانة حنان ترك التي ظلّت تراوح مكانها ما بين الاعتزال ورعاية أطفالها الأربعة مع الحجاب وبين العودة للفن بهدف نشر أعمال اجتماعية ملتزمة، بالإضافة إلى المطربة الكبيرة سعاد محمد.

ميريام فارس

وفي القائمة أيضاً نجمات التزَمن بالوعد، وعدن في الموعد المحدّد إلى الأضواء، وأشهرهن النجمة اللبنانية ميريام فارس التي كانت أول وآخر نجمة تحدّد بدقة موعد اعتزالها المؤقت، بسبب حاجة طفلها "جايدن" للرعاية، ثمّ موعد عودتها. وسبقتها "بنجاح أقلّ" المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، التي عادت هذا العام بعد غياب طويل بكليب راجعة، وبألبوم يحمل اسمها، بفضل دعم كبير من زوجها ملحم أبو شديد.

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