ضبط متهم بحرق قسم شرطة رمانة بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها، ضبط فلسطينى منتهية إقامته، وتمكن ضباط قسم شرطة رمانة من ضبط "سالم م س"، والمطلوب فى قضية حرق قسم شرطة رمانة والتعدى على القوات، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

وتمكنت قوة من فرع البحث الجنائى بالمنطقة الجنوبية بالاشتراك مع القوات المسلحة من ضبط مزرعة بمساحة (2) فدان مزروعة بنبات البانجو المخدر بمنطقة "وادى أم سعيد"، والتى تبعد عن مدينة نِخل بحوالى 35 كم، وعثر بداخلها على مخزن بداخله حوالى 250 كم من نبات البانجو المخدر المجفف، 50 كم من بذور نبات البانجو، 2 ماكينة مياه صغيرة الحجم لرفع المياه، بئر مياه عميق وكذا بئر سطحية وخراطيم بلاستيك.

وضبط 31 محكوم عليهما، وضبط "سليمان ى م" والمطلوب فى قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن خمس سنوات.

وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 4 قضايا، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 34 مخالفة متنوعة، وتم ضبط (67) مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وضبط دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.