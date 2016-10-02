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تمرينات "كيجل" وشد عضلات الحوض يساعدان على حل مشكلة هبوط الرحم

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تمرينات "كيجل" وشد عضلات الحوض يساعدان على حل مشكلة هبوط الرحم تمرينات "كيجل" وشد عضلات الحوض يساعدان على حل مشكلة هبوط الرحم

>نهى طارق

هبوط الرحم إلى قاع الحوض، يحدث عندما تمتد وتضعف العضلات والأربطة فينزلق الرحم إلى أسفل، وهبوط الرحم يمكن أن يحدث للنساء فى أى عمر، ولكن يكثر حدوثه عند النساء اللاتى وصلن لسن اليأس وقد يحدث هبوط الرحم بسبب الأسباب التالية  رصدها موقع Diy & Crafts:

·       الأضرار التى لحقت بالأنسجة الداعمة أثناء الحمل والولادة

·       فقدان هرمون الاستروجين

·       التعرض للتوتر

·       ضعف فى عضلات الحوض مع التقدم فى السن

·       الظروف التى تؤدى إلى زيادة الضغط فى البطن مثل السعال المزمن ،التهاب الشعب الهوائية، الربو، الإمساك، أورام الحوض  أو تراكم السوائل فى البطن.

وتشمل أعراض هبوط الرحم:

·       شعور بالامتلاء أو ضغط على منطقة الحوض

·       آلام أسفل الظهر

·       الشعور بأن شيئا ما يخرج من المهبل

·       الجماع الجنسى المؤلم

·       صعوبة فى التبول

·       الشعور بالتعب أثناء المشى

وتشير الدراسات إلى أنه يمكن لمقدمى الرعاية الصحية تشخيص هبوط الرحم من خلال الرجوع إلى التاريخ الطبى والفحص البدنى للحوض.

وفى جميع الحالات يجب الرجوع إلى الطبيب لإيجاد حل لهذه المشكلة ولكن يوجد بعض الأمور التى يمكن أن تقوم بها المصابات بهذا الأمر والتى تساعد من تخفيف المشكلة فعلى سبيل المثال التمرينات الرياضية خاصة تمرين "الكيجل" يساعد كثيراً على حل هذه المشكلة، ويمكن أيضا القيام بشد عضلات الحوض وكأنك تحاول إنزال البول، فهذا التمرين يقوى غشاء الحوض.


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