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بورتو يضرب ناسيونال برباعية في وجود غزال

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بورتو يضرب ناسيونال برباعية في وجود غزال بورتو يضرب ناسيونال برباعية في وجود غزال

(إفي): فاز بورتو برباعية نظيفة على مضيفه ناسيونال باستاد ماديرا، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري البرتغالي لكرة القدم، ليتصدر المسابقة بشكل مؤقت.

وشارك لاعب الوسط المصري علي غزال في المباراة بشكل أساسي قبل أن يستبدل بين الشوطين.

تكفل الجناح ديوجو جوتا بتسجيل هاتريك للزوار (ق11 38 و44)، قبل أن يضيف المهاجم أندريه سيلفا الهدف الرابع (ق58).

كما شهدت المباراة طرد قلب دفاع أصحاب الأرض الشاب توبياس فيجيريدو (ق88) بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وتصدر بورتو بهذا الانتصار مؤقتا جدول المسابقة برصيد 16 نقطة بالتساوي مع بنفيكا الذي سيلعب مباراته غدا، وسبورتنج لشبونة الذي اكتفى اليوم بالتعادل مع جيماريش، بينما تجمد رصيد ناسيونال عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر، في انتظار استكمال باقي مجريات الجولة الجولة الأحد.

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