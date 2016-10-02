سلطات مطار القاهرة تحبط تهريب كمية ضخمة من منشطات الرياضيين قادمة من روسيا

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى مساء أمس السبت، برئاسة جمال تركى مدير الجمرك محاولة تهريب كمية من المنشطات وفقا لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولى، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة الرحلة القادمة من تركيا اشتبه محمود سليمان وأحمد الشريف مأمورى التفتيش، فى راكبة روسية قادمة من موسكو إلى إسطنبول ثم القاهرة وبتفتيش أمتعتها الشخصية، عثر على 700 أمبول تستخدم كمنشطات للرياضيين باهظة الثمن مخبأة داخل جيوب سحرية بحقيبتى اليد الخاصة بها.

وبالعرض على الديب عبدالحى مدير الحركة بالجمارك، ومحمد خيرى وسامى شكر مديرى الصالة، وجمال تركى مدير الجمرك، والذى خاطب مدير نوباتجية أمن الموانى لانتداب باحثة شرطة لتفتيش الراكبة ذاتيا بمعرفتها وعثر 300 أمبول أخرى مخبأة أسفل حزام طبى ترتديه تحت ملابسها.

وقرر إبراهيم عبداللطيف مدير عام جمارك الركاب بمبنى الركاب رقم 3، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط وإحالتها للنيابة.