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انقلاب مقطورة محملة بالزلط على الطريق الدائرى يسبب شللاً مروريًا

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انقلاب مقطورة محملة بالزلط على الطريق الدائرى يسبب شللاً مروريًا انقلاب مقطورة محملة بالزلط على الطريق الدائرى يسبب شللاً مروريًا

>كتب عبد الرحمن سيد

تسبب "انقلاب" سيارة نقل ثقيل محملة بالزلط أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الهرم ثم الاصطدام بسيارة نقل أخرى نتيجة لانحرافها على المقطورة بالطريق، فى توقف حركة السيارات للمتجه من مناطق الهرم وفيصل وفى طريقه إلى محور 26 يوليو، وكذلك للمتجه من الطريق الدائرى باتجاه محور صفط اللبن، وانتقل رجال المرور إلى المكان و يتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

 

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا من غرفة النجدة بانقلاب مقطورة محملة بالزلط على الطريق الدائرى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لإزالة حطام الحادث، وتسيير الحركة فيما قامت أوناش ومعدات برفع حمولة الزلط التى انقلبت على الطريق.

 


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