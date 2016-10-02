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إخلاء سبيل 2 من المتهمين بالانضمام لخليه إخوانية بينهم شرطى مفصول

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إخلاء سبيل 2 من المتهمين بالانضمام لخليه إخوانية بينهم شرطى مفصول إخلاء سبيل 2 من المتهمين بالانضمام لخليه إخوانية بينهم شرطى مفصول

>المنيا – حسن عبد الغفار

قررت نيابة المنيا، أمس السبت، إخلاء سبيل 2 بينهما شرطى مفصول، تم ضبطهما لاتهامهما بالانضمام لخلية إخوانية توزع منشورات ومطبوعات تحض على التظاهر، وإثارة الشغب والعنف، فيما تم حبس المتهم الثالث 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

 

وكان اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، تلقى إخطاراً من اللواء محمود عفيفى، مدير إدارة المباحث الجنائية، بضبط 3 متهمين، هم "أحمد.ش"، 28 سنة، بائع متجول، و"عبد العال.ر"، 28 سنة، مندوب شرطة بالمعاش "مفصول"، و"محمد.ض"، 27 سنة فنى هندسة بشركة اتصالات.

 

وأفادت التحريات التى أجريت بالتعاون مع قطاع الأمن الوطنى، أن المتهمين الثلاث ينتمون الى جماعة الإخوان المحظورة، ومقيمون بحى أبو هلال بمدينة المنيا، وأثبت بمحضر الضبط أنه تم ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزة الثالث "فلاشة ذاكرة" خاصة بأجهزة الحاسب الآلى تحتوى بعض الأفكار والإسقاطات على الدولة، وتحرض على التظاهر والعنف، وتحرر المحضر رقم 11216 لسنة 2012 إدارى قسم شرطة المنيا.


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