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ضبط أحد أباطرة الهجرة غير الشرعية والمتهم الرئيسى بشراء مركب الموت

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ضبط أحد أباطرة الهجرة غير الشرعية والمتهم الرئيسى بشراء مركب الموت ضبط أحد أباطرة الهجرة غير الشرعية والمتهم الرئيسى بشراء مركب الموت

>كتب جمال أبو الفضل

نجح ضباط مصلحة الأمن العام بإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد أول وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، وبرئاسة اللواء خالد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمنطقة وسط الدلتا، من ضبط أحد أباطرة الهجرة غير الشرعية والمتهم الرئيسى فى حادث غرق مركب رشيد "مركب الموت" والذى قام بشراء المركب بمبلغ مليون و400 ألف جنيه من مالكها الأصلى بمنطقة حدائق المعادى بالقاهرة.

 

وكان اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث، يفيد بتمكن فريق من ضباط مباحث البحيرة بالاشتراك مع ضباط مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء خالد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمنطقة وسط الدلتا وإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد أول وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، من ضبط "رضا على حسين حسين حميدة"، ومقيم أول المنتزه الإسكندرية، وهو أحد أباطرة الهجرة غير الشرعية والمتهم الرئيسى فى حادث غرق مركب رشيد "مركب الموت"، والذى قام بشراء المركب بمبلغ مليون و400 ألف جنيه من مالكها الأصلى بمنطقة حدائق المعادى بالقاهرة، والذى راح ضحيته 203 أشخاص حتى الآن، وذلك بمنطقة حدائق المعادى بالقاهرة، وجار تحرير محضر بالواقعة.

 


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