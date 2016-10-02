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برج الميزان حظك اليوم الأحد 2-10-2016

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برج الميزان حظك اليوم الأحد 2-10-2016 برج الميزان حظك اليوم الأحد 2-10-2016

>كتبت رانيا علوى

برج الميزان على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الميزان يسير بخطى مذهلة .. واعلم أن الفترة المقبلة الصعيد المهنى سيضم الكثير من المفاجآت الفترة المقبلة ، عليك أن تكون واثقا من نفسك وقدراتك .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يسير بخطى ممتازة ، فالرومانسية أساس علاقتكما وتجعلها دائما متطورة و تكون أكثر استقرارا .

برج الميزان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الميزان حالتك الصحية تحتاج للاهتمام لحد كبير ، وأول خطوات الاهتمام بصحتك هو تناول طعام يحتوى على الفيتامينات وممارسة الرياضة والبعد عن التدخين.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

أنت تحتاج للسفر لأى من الأماكن الهادئة وذلك لكى تستعيد نشاطك وحيويتك .


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مصر 365

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