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13 فعالية توعية نظمتها شرطة دبي للجاليات الأجنبية

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13 فعالية توعية نظمتها شرطة دبي للجاليات الأجنبية 13 فعالية توعية نظمتها شرطة دبي للجاليات الأجنبية

قال المقدم محمد سالم المهيري، رئيس قسم التوعية من الجريمة بإدارة التوعية الأمنية التابع للإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، إن القسم توجّه لقرابة 2000 شخص من الجاليات الأجنبية خلال العام الماضي منظّماً 13 فعالية استهدفت مختلف الأعمار والجنسيات غير الناطقة بالعربية في دبي.

وأكد المقدم المهيري أن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة على استهداف الجاليات الأجنبية المقيمة في الإمارات، لتعزيز التواصل معهم، وتوعيتهم بشأن اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة بهدف وقايتهم من ارتكاب الجرائم ومخالفة القوانين.

وأوضح أن القسم يتوجه إلى الجاليات الأجنبية وفقاً للإحصاءات التي ترد من مركز دبي للإحصاء بشأن التعداد الخاص بالجاليات، حيث تقيم 206 جنسيات غير ناطقة بالعربية في الإمارات غالبيتها من الجنسية الآسيوية، حيث تتصدر الجالية الهندية الأعداد بنسية تقارب 48 % من إجمالي المقيمين.

وقال المقدم المهيري: إن البرامج التوعوية والمحاضرات تشرك الجاليات الأجنبية في ترسيخ دعائم الأمن في الإمارة، من خلال دعوتهم للتعاون والإبلاغ عن أي جريمة يشتبهون في وقوعها، وتعريفهم بوسائل التواصل المختلفة مع شرطة دبي. وأضاف أن شرطة دبي تحرص كذلك على التواصل مع السياح بالتوجه إلى أماكن وجودهم وتقديم محاضرات تثقيفية عن عادات وتقاليد دولة الإمارات.

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