تعاون بين بلدية العين و«مساندة» في برنامج استمرارية الأعمال

بحث وفد من شركة أبوظبي للخدمات العامة مساندة مع إدارة بلدية العين سبل تفعيل التعاون المشترك أفضل الممارسات المتبعة في تطبيق برنامج استمرارية الأعمال والتعرف على تجربة البلدية الرائدة وما حققته من نجاح في هذا المجال، حيث قام وفد من مساندة بزيارة عمل للبلدية.

استدامة

وأشار المهندس محمد سعيد الشامسي نائب رئيس لجنة الطوارئ والكوارث والأزمات واستدامة الأعمال ببلدية مدينة العين إلى أن زيارة مؤسسة رائدة كشركة مساندة للبلدية تعد إضافة مهمة في مجال تبادل الخبرات والتجارب وطرح مفاهيم النجاح والتميز المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات وضمان استمراريتها في مختلف الظروف والأزمات والطوارئ، وتأهيل الكوادر وتهيئة المرافق المؤسسية لهذا الهدف، وهي المجالات التي حققت البلدية فيها شوطا كبيرا وسعت إلى إفادة شركائها الاستراتيجيين منها.

وأضاف أن بلدية مدينة العين تحرص على فتح آفاق التواصل والتعاون بين المؤسسات على مختلف المستويات، تحقيقا لأهداف النظام البلدي لإمارة أبوظبي.