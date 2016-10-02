جامعة زايد تطلق «التدريب اللاصفي» لتقوية مهارات الطلبة

أطلقت جامعة زايد في حرميها بكل من أبوظبي ودبي دورتها الجديدة، والأولى في العام الجامعي الحالي، لبرنامجها «التدريب والتعلم اللاصَفّي والتفاعل الطلابي»، وهي مبادرة تسعى الجامعة من خلالها لتحفيز الطلبة على المشاركة في أنشطة وفعاليات خارج قاعات الدراسة الأكاديمية، تُقوي مهاراتهم وتُنوع اهتماماتهم وتُعزز روح المبادرة لديهم.

وجاءت هذه المبادرة انطلاقاً من إيمان الجامعة بأهمية الخبرات التي يكتسبها الطلبة خارج القاعات الدراسية، حيث خصصت بموجبها يومين متفرقين في كل فصل دراسي (أولهما كان الأربعاء الماضي 28 سبتمبر والثاني سيكون الثلاثاء أول نوفمبر المقبل) لطرح برنامج متنوع من ورش العمل.

وقام الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة، ترافقه الدكتورة فاطمة الدرمكي مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة، بجولة في حرم الجامعة بأبوظبي تابعا خلالها فعاليات البرنامج، التي أقيمت غالبيتها في الصالة المركزية «البروميناد» بكل من مبنى الطلاب ومبنى الطالبات على حدة، وتوزعت بقيتها في بعض القاعات الدراسية، فيما تابعت فتحية الخميري مديرة إدارة شؤون الطلبة بفرع دبي فعاليات البرنامج التي أقيمت بحرم الجامعة في دبي.

وأكد أهمية البرنامج في تطوير شخصية الطالب من خلال مساعدته في استكشاف قدراته.