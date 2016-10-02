قبل مواجهة الكونجو - كوبر يكشف كيف يتعامل مع صلاح ' المضغوط '

يعلم هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بمدى الضغط الذي يقع على عاتق محمد صلاح نجم روما والفراعنة قبل انطلاق مشوار تصفيات كأس العالم 2018.

منتخب مصر يستعد لمواجهة الكونجو في انطلاق مشوار تصفيات كأس العالم 2018 يوم التاسع من الشهر الجاري.

وقال كوبر في تصريحات لقناة ON sport يوم السبت: "كلنا ننتظر من صلاح الكثير في تصفيات المونديال فهو لاعب كبير وأعلم مدى الضغط الذي يحمله فوق أكتافه".

وأضاف "أتحدث مع صلاح دوما بأن يضع تركيزه كله على المباراة نفسها وأن يكون هادئا، وأن يلعب بشكل سلس".

وأوضح المدرب الأرجنتيني أن هذا ما فعله مع نجوم الفرق التي دربتها من قبل والذين حملوا آمال فرقهم.

وأتم "ستقع مسؤولية أي اخفاق علينا كجهاز فني، لكنه كلاعب عليه أن عليه أن يقدم أفضل ما عنده فقط، باستمتاع وبدون أي عصبية".