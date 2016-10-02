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«النقل» تُصلح الأجزاء التي جرفتها السيول بطريق عقبة المحمدية.. بالطائف

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تعمل وزارة النقل حالياً على إصلاح المواقع التي تضررت بطريق عقبة المحمدية في الطائف التي سبق أن انجرفت بسبب السيول التي نجمت عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مرتفعات المحمدية في مركز الشفا السياحي، ويعتبر طريق عقبة المحمدية ناقلاً للحركة المرورية من شفا الطائف إلى طريق مكة المكرمة - الساحل، وهو رديف لطريق الكر - الهدا في حال الانتهاء من تنفيذه وتشغيله بالكامل.

ويربط طريق عقبة المحمدية من قمة مركز الشفا بأم الزلة وحوية نمار، ومنهما إلى طريق غير المسلمين، ثم إلى طريق مكة المكرمة السريع، وقد افتتحت وزارة النقل الجزء الأول من العقبة لحركة المرور، ولكن نظراً لعدم اكتمال الطريق لم يتمكن أهالي الطائف والشفا من استخدام الطريق في ظل الخطورة الكبيرة للمواقع غير الممهدة في الطريق، وتكرر الانهيارات الصخرية في مواسم الأمطار المتلاحقة. وقد تفقد وكيل وزارة النقل للطرق م. هذلول بن حسين الهذلول مؤخراً هذا المشروع ضمن جولة موسعة على مشروعات الوزارة الجاري تنفيذها في محافظة الطائف، واطلع على الجزء المنفذ من الطريق، والأعمال الجارية في صيانة وإصلاح الأجزاء التالفة من الطريق جراء الانجرافات بسبب السيول.

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