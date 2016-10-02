«محلي رفحاء» يطالب بفتح فرع نسائي بأحوال المحافظة

بدر الهزاع

ترأس محافظ رفحاء بدر بن ابراهيم الهزاع بصالة الاجتماعات الكبرى الاجتماع الدوري الثالث للمجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة والمراكز التابعه لها بمشاركة مديري الإدارات الحكومية ذات العلاقة وممثلي الأهالي. وبحسب سكرتير المجلس المحلي هيثم بن سعيد القثمي، فإن الاجتماع تمت خلاله مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع المجلس على سير أعمال المشروعات المنفذة بالمحافظة، ووافق المجلس على عدد من التوصيات التي تم رفعها لصاحب السمو أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة. ومن أبرز ما تم رفعه لأمير المنطقة، ربط محافظة رفحاء بمشروع الربط الكهربائي مع مدينة عرعر وحفر الباطن، وفتح مدارس ابتدائية بنين وبنات بحي الورود، وتغطية طريق رفحاء - حائل الجديد بدوريات أمن الطرق، وكذلك التعقيب على الطلبات السابقة ومنها فتح قسم نسائي بأحوال محافظة رفحاء، وفتح مكتب لهيئة السياحة والتراث الوطني بالمحافظة، واستحداث مركز شرطة في الأحياء الشرقية للمحافظة.