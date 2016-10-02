3042 موظفًا حكوميًا يلتحقون بـ114 برنامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة

يستقبل معهد الإدارة العامة خلال هذا الأسبوع 1 محرم 1438هـ، 3042 موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ114 برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وعسير وفرعيه النسائيين في الرياض والدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق 1432 موظفًا حكوميًا، بـ51 برنامجاً تدريبياً، وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة يلتحق 597 موظفًا حكوميًا، بـ22 برنامجًا تدريبيًا، وفي فرع المعهد بالمنطقة الشرقية يلتحق 386 موظفًا حكوميًا، بـ16 برنامجًا تدريبيًا، وفي فرع المعهد النسائي بالرياض تلتحق 366 موظفة حكومية بـ13 برنامجًا تدريبيًا، وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق 211 موظفًا حكوميًا بـ10 برامج تدريبية، وفي فرع المعهد النسائي بالمنطقة الشرقية، تلتحق 50 موظفة حكومية ببرنامجين تدريبيين.