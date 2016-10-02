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الجناح السعودي في معرض الكتاب بأندونيسيا يبرز النهضة الحضارية للمملكة

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الجناح السعودي في معرض الكتاب بأندونيسيا يبرز النهضة الحضارية للمملكة الجناح السعودي في معرض الكتاب بأندونيسيا يبرز النهضة الحضارية للمملكة

جناح المملكة في المعرض

شهد جناح المملكة العربية المشارك في معرض إندونيسيا الدولي للكتاب الذي تشرف عليه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا بتوجيه من معالي مديرها الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، والمقام خلال المدة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2016 م في أرض المعارض بجاكرتا إقبالا من الزوار، وتميز الجناح بزيارة عدد من المسؤولين من المملكة العربية السعودية وإندونيسيا ودول أخرى، حيث زار المعرض كل من القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا الأستاذ فيصل بن سعود الخنيني، والملحق العسكري العقيد ركن عبدالعزيز العجلان وعدد من السفراء المعتمدين في إندونيسيا إلى جانب الإقبال الكبير من الشعب الإندونيسي بكافة شرائحه من مسؤولين وأساتذة وطلاب جامعات ومدارس.

من جهته عبر القائم بالأعمال عن سعادته وسروره بجناح المملكة المميز، الذي يهدف إلى إعطاء صورة لما تشهده المملكة من نهضة حضارية وثقافية ومعرفية في هذا العهد التنموي الزاهر، وما لمسه من إقبال كبير للزوار على جناح المملكة، مشيداً بحسن التنظيم والعرض والتقديم، كما أشاد بمحتويات الجناح، التي تبرز سماحة الدين الإسلامي ومنهج الوسطية والاعتدال الذي تسير عليه المملكة ويدعو إليه قادتها، وتبرز قداسة الحرمين الشريفين وتطور عمارتهما ومدى عناية القيادة الرشيدة بهما وبزوارهما من كل أصقاع الدنيا.

وأوضح الدكتور خالد بن محمد الدهام مدير معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا المشرف العام على جناح المملكة في المعرض، أن الجناح يحتوي على ركن الإصدارات العلمية والثقافية من كل من وزارة التعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الشؤون الإسلامية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، ودارة الملك عبدالعزيز، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وأضاف بأن الكتب المعروضة قد تميزت بالتنوع من حيث الموضوعات واللغات، مع أخذ جانب التركيز على المطبوعات باللغة الإندونيسية، كما أن الجناح قد تميز بالإقبال الكبير عليه بشكل عام وبرغبة الزوار الأكيدة في التعرف على المملكة، وثقافتها، والأماكن المقدسة فيها, وحرصهم على حضور المحاضرات والمسابقات الثقافية المصاحبة للمعرض.

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