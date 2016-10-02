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أمانة الرياض تحجز ٤٦ كشكاً وخمس سيارات لبيع الأطعمة والشاي

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فرق البلدية تزيل التجاوزات

نفذت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية الروضة حملة مكثفة على الباعة الجائلين وملاك الألعاب الهوائية "النطيطات" غير النظامية وأكشاك باعة الشاي والمأكولات والذين ينتشرون في منطقة الثمامة في نطاق البلدية، وشملت الحملة إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة والتي تم تركيبها بطرق غير نظامية بطريق الثمامة.

وأوضح رئيس بلدية الروضة م. عبدالله الطيار، أن الحملة شارك فيها عدد من المراقبين من إدارة المراقبة بالبلدية تمكنت من إزالة 46 كشكاً لبيع الشاي والأطعمة، وإزالة 20 لوحة إعلانية مخالفة، وحجز خمس سيارات كانت تستخدم في بيع الأطعمة والمشروبات الساخنة، وكذلك مصادرة عدد من الألعاب التي يتم تشغيلها بصورة غير نظامية في محيط الحدائق والمنتزهات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق ما تقضي به لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وذلك رغم تعرض المراقبين المشاركين في تنفيذ الحملة للتجمهر والمضايقة من قبل الباعة الجائلين وملاك الألعاب الهوائية.

وأشار م. الطيار إلى استمرار مثل هذه الحملات خلال الفترة القادمة ولاسيما أيام الخميس والجمعة والسبت والتي تشهد تزايد أعداد الباعة الجائلين في جميع الأحياء الواقعة في نطاق البلدية.

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عدد من الأكشاك المخالفة

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