حظك اليوم برج السرطان الأحد 2-10-2016

السرطان على الصعيد المهني:

إنجازاتك ستتحدث عنك اليوم، وستضع بصمتك فى عدد من المشروعات التى ستلقة إعجاب رؤسائك، تستحق هذا النجاح بعد المجهود الشاق الذى بذلته فى الفترة الماضية.

على الصعيد العاطفي:

بالرغم من إنك تعيش فى ذروة حزنك إلا أن نجاحك العملى وتواجد أصدقائك حولك سيخفف عنك بعض الشىء، وستستعيد حيويتك بشكل تدريجى، فالأيام القادمة تحمل لك أخبارا سارة.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

الهروب من المشاكل بالنوم، يصيب الجسد بحالة من الوخم والكسل وعدم القدرة على الحركة، بالإضافة إلى الإحساس الدائم بالإرهاق والصداع المزمن، حاول أن تعود إلى ممارسة الرياضة خارج المنزل.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يتغلب على حزنه بإنجاز عدد من الأفكار التى ستعود عليه بالتقدم المهنى، وربما يكون اليوم هو الأفضل لمولود السرطان لطرح أفكار جديدة تغير من حالته المزاجية.