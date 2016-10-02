برج الأسد حظك اليوم الأحد 2-10-2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الأسد يسير بخطى جيدة جدا ، فتفكيرك المستمر فى إنجاز مهام عملك على أكمل وجه يضعك دائما محط إشادة من قبل كل من حولك .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى متوتر جدا وذلك من فترة طويلة ، لا تتردد من محاولة إيجاد حل مشترك مع شريكك حتى تتخطى علاقتكما هذه المرحلة الصعبة التى من الممكن أن تؤثر عليها بشكل مبالغ فيه .

برج الأسد على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الأسد حالتك المزاجية مضطربة لحد كبير ، عليك أن تأخذ إجازة قصيرة لكى تستعيد نشاطك و تتحسن حالتك المزاجية ، و من الأفضل أن تقضيها مع أحد أصدقائك المقربين .

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد أن عليك أن تفكر جيدا فى كل الأحداث التى تحيطك وذلك من أجل الوصول لحلول لعدد من المشاكل التى تحيطك .