برج الثور حظك اليوم الأحد 2-10-2016

برج الثور على الصعيد المهنى..

اليوم ستتغير وجهة نظرك عن بعض الزملاء الذين أعطيتهم ثقة كبيرة من قبل، ربما تكون المواقف صدامية اليوم لكنها حتماً ستكشف لك كثيرا من الحقائق فكن أكثر هدوءاً.

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

يبدو أن اليوم سيشهد تغير أيضاً على المستوى العاطفى فبعد أجواء التوتر بينك وبين الحبيب، ستشهد الأوضاع بينكم كثيراً من الهدوء والسكينة خاصة بعد المفاجئات السارة التى يجهزها لك الحبيب.

على الصعيد الصحى ..

ظروف العمل المتوترة تجبرك على أخذ قسط من الراحة، خاصة إنك تحتاج إلى التفكير بشكل هادئ بعييداً عن الأجواء المضطربة، وربما يكون السفر الحل الأمثل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة متوترة فى عمله تؤثر على حالته المزاجية وتعرضه لكثير من الضغوط النفسية التى تتطلب منه أن يكون أكثر حكمة وهدوءاً، حتى يمر من هذه الفترة بأقل خسائر ممكنة.