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برج الحمل حظك اليوم الأحد 2/10/2016

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برج الحمل حظك اليوم الأحد 2/10/2016 برج الحمل حظك اليوم الأحد 2/10/2016

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الصعيد المهنى

الوقت مناسب للتركيز على مواهبك الخاصة ولا تقلق بشأن نقاط ضعفك فهذا هو عصر انتصار بالنسبة لك اليوم، قد تتلقى بعض الثروة غير المتوقعة من ممتلكات الأجداد أو الاستثمارات الخاصة بك فى الماضى واحذر من شخص متورط فى صفقات نقدية.

الصعيد العاطفى

الكواكب تتوقع قدوم بعض الصراعات إلى طريقك سواء على الحياة المهنية أو العاطفية، ولكن من المهم ألا تنفعل عاطفياً مع أقوال وأفعال شريك الحياة.

الصعيد الصحى

الحمى والقشعريرة قد تسيطر عليك اليوم فمن الأفضل أن تأخذ الاحتياطات الكافية عند الذهاب للخارج ولكنها مشكلة صحية بسيطة من المرجح أن  تجعلك سريع الانفعال كما يمكنك أن تغير تغييرات جذرية فى نظامك الغذائى.

توقعات علماء الأبراج

لديك إحساس مرهف اليوم، ومع ذلك تشعر بالإنجاز وهذا ما سيتم ملاحظته من قبل الناس والنتيجة ستحصل على مزيد من التقدير سواء فى المنزل أو فى مكان العمل.


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مصر 365

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