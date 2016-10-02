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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 2-10-2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 2-10-2016 حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 2-10-2016

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الجوزاء على الصعيد المهني:

انتظر حتى تتأكد من ظنونك ولا تندفع نحو كلام الزملاء، فالشائعات هى أساس أجواء العمل، تحكم فى أعصابك فأنت لا تجيد التعامل مع الأجواء المتوترة و الأحاديث الصدامية.

على الصعيد العاطفي:

حب الامتلاك..أحد أنواع الحب التى يفضلها مولود الجوزاء لكن عليك إدراك أن هذه النقطة لا يتقبلها البعض، فمشاعرك تخصك وحدك لا تفرضها على أحد حتى لاتتفاجأ بردود الأفعال.

على الصعيد الصحى :-

تخرج طاقة غضبك فى ممارسة الرياضة، لكن إنهاك جسدك بهذا الشكل سيضطرك إلى ملازمة الفراش لفترة قد تطول، وعليك الالتزام بتعليمات الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته العملية بعد إقباله على تعلم خبرات جديدة فى مجال عمله، والتعامل مع أنواع جديدة من الشخصيات التى لا يعرف طباعها جيداً، الحذر ضرورى هذه الفترة.


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مصر 365

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