الأرصاد : الطقس غدًا مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على أقصى جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والمتوسطة والعالية جنوبا على سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق متفرقة خاصة فى غرب البلاد وشمال الصعيد وجنوب سيناء و خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية ، وحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين ثلاثة إلى أربعة أمتار والرياح شمالية غربية.

أ ش أ