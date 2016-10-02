برج العذراء حظك اليوم الأحد 2-10-2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج العذراء ممتاز فثقتك فى نفسك و تركيزك المستمر فى العمل يجعل الأجواء دائما هادئة ، فأنت شخص قادر على تحمل المسئولية وهو الأمر الذى يجعل مديريك يكلفوك بالمزيد من المهام كونك محل ثقة.

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى مستقر جدا هذه الفترة و خاصة أنك استطعت أن تتناقش مع شريكك فى عدد من المشاكل التى ألمت بهذه العلاقة مؤخرا .

برج العذراء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العذراء حالتك الصحية تحتاج للراحة و الاسترخاء ، فعليك أن تخصص وقتا كافيا لتدليل نفسك من الاهتمام ببشرتك والاستمتاع بالهواء النقى و النوم لساعات طويلة .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أن هناك مكافأة مالية فى الطريق إليك ، فستحصد ثمار المجهود الذى بذلته مؤخرا .