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برج العذراء حظك اليوم الأحد 2-10-2016

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برج العذراء حظك اليوم الأحد 2-10-2016 برج العذراء حظك اليوم الأحد 2-10-2016

>كتبت : رانيا علوى

على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج العذراء ممتاز فثقتك فى نفسك و تركيزك المستمر فى العمل يجعل الأجواء دائما هادئة ، فأنت شخص قادر على تحمل المسئولية وهو الأمر الذى يجعل مديريك يكلفوك بالمزيد من المهام كونك محل ثقة.

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى مستقر جدا هذه الفترة و خاصة أنك استطعت أن تتناقش مع شريكك فى عدد من المشاكل التى ألمت بهذه العلاقة مؤخرا .

برج العذراء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العذراء حالتك الصحية تحتاج للراحة و الاسترخاء ، فعليك أن تخصص وقتا كافيا لتدليل نفسك من الاهتمام ببشرتك والاستمتاع بالهواء النقى و النوم لساعات طويلة .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أن هناك مكافأة مالية فى الطريق إليك ، فستحصد ثمار المجهود الذى بذلته مؤخرا .


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