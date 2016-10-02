أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يرد على التصريحات المتبادلة بين كوبر ووليد سليمان

Google+ Print
الأهلي يرد على التصريحات المتبادلة بين كوبر ووليد سليمان الأهلي يرد على التصريحات المتبادلة بين كوبر ووليد سليمان

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي على التصريحات المتبادلة بين هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب ووليد سليمان لاعب الفريق.

كوبر خرج في المؤتمر الصحفي له اليوم السبت ليتحدث عن أسباب استبعاد وليد سليمان من ، مطالبه بالتركيز في تدريبات فريقه. (طالع التفاصيل)

ليرد لاعب الأهلي قائلا: " كنت أتمني أن يتم إخباري باستبعادي من المنتخب عن طريق أي مسؤول في الجهاز الفني من خلال اتصال مباشر". (طالع التفاصيل)

سيد عبد الحفيظ عقب عما حدث قائلا: "ليس لدي معلومة بشكل كامل حول حديث وليد سليمان عن كوبر".

وأردف "لكن لا يصح أن يتحدث أي لاعب عن أي مدرب وأيضا ألا يرد المدرب على اللاعب. في النهاية هي اختيارات وقناعات الجهاز الفني ولكن لا يجب أن تصل إلى ردود بين المدرب واللاعب".

واستشهد "نحن لا نخرج للرد على كل شخص يتحدث عنا".

وأتم "ولكن في حالة وجود أي إثبات لتطاول من أي لاعب علي أي مدرب، سنحاسبه بكل تأكيد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات