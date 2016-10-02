الأهلي يرد على التصريحات المتبادلة بين كوبر ووليد سليمان

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي على التصريحات المتبادلة بين هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب ووليد سليمان لاعب الفريق.

كوبر خرج في المؤتمر الصحفي له اليوم السبت ليتحدث عن أسباب استبعاد وليد سليمان من المنتخب، مطالبه بالتركيز في تدريبات فريقه. (طالع التفاصيل)

ليرد لاعب الأهلي قائلا: " كنت أتمني أن يتم إخباري باستبعادي من المنتخب عن طريق أي مسؤول في الجهاز الفني من خلال اتصال مباشر". (طالع التفاصيل)

سيد عبد الحفيظ عقب عما حدث قائلا: "ليس لدي معلومة بشكل كامل حول حديث وليد سليمان عن كوبر".

وأردف "لكن لا يصح أن يتحدث أي لاعب عن أي مدرب وأيضا ألا يرد المدرب على اللاعب. في النهاية هي اختيارات وقناعات الجهاز الفني ولكن لا يجب أن تصل إلى ردود بين المدرب واللاعب".

واستشهد "نحن لا نخرج للرد على كل شخص يتحدث عنا".

وأتم "ولكن في حالة وجود أي إثبات لتطاول من أي لاعب علي أي مدرب، سنحاسبه بكل تأكيد".