أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - تريزيجيه يحتفل بعيد ميلاده بصناعة هدفين في رباعية موسكرون

Google+ Print
بالفيديو - تريزيجيه يحتفل بعيد ميلاده بصناعة هدفين في رباعية موسكرون بالفيديو - تريزيجيه يحتفل بعيد ميلاده بصناعة هدفين في رباعية موسكرون

تألق محمود حسن "تريزيجيه" في فوز فريقه موسكرون بنتيجة 4-1 على يوبين يوم السبت.

تعد مباراة موسكرون أمام يوبين هي الأخيرة لتريزيجيه قبل أن ينضم لكتيبة منتخب ورحلة الكونجو لبداية مشوار تصفيات التأهل إلى كأس العالم.

تريزيجيه الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ22 يوم السبت صنع هدفين في مباراة سجل أهدافها كل من سيمون تيديو (ثلاثة أهداف) ولوكا ستوجانوفيتش في الدقائق 2 و41 و54 و72.

بينما أحرز هنري أونكيورو الهدف الوحيد لأصحاب الملعب في الدقيقة 15.

وترك موسكرون المركز قبل الأخير ليحتل المركز الـ11 في جدول المسابقة برصيد 9 نقاط.

تألق إفريقي

تقدم موسكرون بهدف مبكر سجله السنغالي سيمون تيديو، قبل أن يتعادل النيجيري هنري أونكيورو ليوبين في الدقيقة 15.

وسجل لوكا ستوجانوفيتش هدف موسكرون الثاني في الدقيقة 41 بصناعة جميلة من تريزيجيه عندما لعب الكرة بصدره.

وأضاف تيديو الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 54، ثم أكمل الهاتريك بالهدف الرابع لفريقه بعد انطلاقة رائعة من تريزيجيه في الدقيقة 72.

شاهد أهداف اللقاء من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب