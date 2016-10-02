بالفيديو - تريزيجيه يحتفل بعيد ميلاده بصناعة هدفين في رباعية موسكرون

تألق محمود حسن "تريزيجيه" في فوز فريقه موسكرون بنتيجة 4-1 على يوبين يوم السبت.

تعد مباراة موسكرون أمام يوبين هي الأخيرة لتريزيجيه قبل أن ينضم لكتيبة منتخب مصر ورحلة الكونجو لبداية مشوار تصفيات التأهل إلى كأس العالم.

تريزيجيه الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ22 يوم السبت صنع هدفين في مباراة سجل أهدافها كل من سيمون تيديو (ثلاثة أهداف) ولوكا ستوجانوفيتش في الدقائق 2 و41 و54 و72.

بينما أحرز هنري أونكيورو الهدف الوحيد لأصحاب الملعب في الدقيقة 15.

وترك موسكرون المركز قبل الأخير ليحتل المركز الـ11 في جدول المسابقة برصيد 9 نقاط.

تألق إفريقي

تقدم موسكرون بهدف مبكر سجله السنغالي سيمون تيديو، قبل أن يتعادل النيجيري هنري أونكيورو ليوبين في الدقيقة 15.

وسجل لوكا ستوجانوفيتش هدف موسكرون الثاني في الدقيقة 41 بصناعة جميلة من تريزيجيه عندما لعب الكرة بصدره.

وأضاف تيديو الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 54، ثم أكمل الهاتريك بالهدف الرابع لفريقه بعد انطلاقة رائعة من تريزيجيه في الدقيقة 72.

شاهد أهداف اللقاء من هنا