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قبل اختبار الكونجو - عمر جابر يشاهد تعادل بازل مع ثون

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قبل اختبار الكونجو - عمر جابر يشاهد تعادل بازل مع ثون قبل اختبار الكونجو - عمر جابر يشاهد تعادل بازل مع ثون

شاهد عمر جابر ظهير بازل تعادل فريقه مع ثون 1-1 من على مقاعد البدلاء في الدوري السويسري يوم السبت.

وحل ثون ضيفا على بازل ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

عمر جابر غاب عن التشكيل الأساسي لبازل للمباراة الثالثة على التوالي، بعد أن لعب عدة مباريات في بداية الموسم.

وسجل ماتيو توسيتي هدف ثون في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل ديفيد كالا في الدقيقة 90.

المباراة هي الأولى التي لا يفوز فيها بازل في الدوري هذا الموسم بعد تسعة انتصارات متتالية.

بعد المباراة يسافر لاعب الزمالك السابق إلى القاهرة لدخول معسكر منتخب الذي يستعد لمواجهة الكونجو في تصفيات كأس العالم 2018 يوم التاسع من أكتوبر.

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