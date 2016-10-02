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تريزيجيه لـ في الجول: أغلقت صفحة موسكرون ' السعيدة ' والآن تركيزي على الكونجو

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تريزيجيه لـ في الجول: أغلقت صفحة موسكرون ' السعيدة ' والآن تركيزي على الكونجو تريزيجيه لـ في الجول: أغلقت صفحة موسكرون ' السعيدة ' والآن تركيزي على الكونجو

صفحة سعيدة أغلقها محمود حسن "تريزيجيه" جناح موسكرون بعد فوز فريقه مساء السبت على حساب فريق يوبين 4-1، وتحدي جديد يستعد له في مكان آخر.

وانضم تريزيجيه لموسكرون في فترة سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من أندرلخت لمدة موسم على سبيل الإعارة ومنذ انتقاله وهو يبصم على مستويات رائعة للغاية آخرها في مباراة اليوم بعد صناعته لهدف بالصدر.

وعقب نهاية المباراة مباشرةً اختص لاعب الأهلي السابق FilGoal.com للحديث عن تألقه مع موسكرون قائلًا "أنا سعيد جدًا ببصمة كل مباراة".

وأضاف "منذ انضمامي لموسكرون إما أن أسجل أهدافًا أو أساهم في صناعة أهداف".

واصل لاعب أندرلخت السابق تصريحاته قائلًا "الحمد لله منذ انضمامي وتحسن أداء الفريق والناس هنا سعداء بي، وآمل في ترك بصمة مميزة هذا الموسم".

ويستعد تريزيجيه للانضمام لمعسكر المصري الخاص بمباراة الكونجو في افتتاح تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم في روسيا.

وفي هذا السياق قال حسن "أغلقت الآن صفحة موسكرون مؤقتًا، وكل تركيزي مع المنتخب المصري استعدادًا لمباراة الكونجو".

"في طريقي الآن إلى ألمانيا ترانزيت ثم سأتجه إلى للالتحاق بالمنتخب".

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فيديو اليوم السابع

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