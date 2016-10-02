رئيس الزمالك يلمح لعدم إقامة نهائي إفريقيا في استاد القاهرة

على ما يبدو سيتم الاستقرار في النهاية على ملعب برج العرب في الإسكندرية من أجل إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك وصن داونز وذلك بعد تلميح مرتضى منصور رئيس النادي.

الزمالك يحل ضيفا على صن داونز في الـ15 من الشهر الجاري في ذهاب نهائي الأبطال قبل أن يستضيف الفريق الجنوب إفريقي في الـ23 من نفس الشهر.

لم يتحدد حتى الآن ملعب إقامة النهائي. برج العرب أم استاد القاهرة.

وقال مرتضى منصور: "تحدثت مع ثروت سويلم اليوم السبت، والأخير لدية وجهة نظر بدأت اقتنع بها بخصوص ملعب المباراة".

وأوضح "وجهة نظر سويلم، إن إقامة المباراة في استاد القاهرة من الممكن أن تضر الزمالك نظرا لعدم إقامة أي مباراة للفريق على هذا الملعب".

وتابع في تصريحات عبر قناة أون سبورت "أخشى "خضة" الزمالك من استاد القاهرة".

وأردف رئيس الزمالك: "إذا لم يقام في استاد القاهرة سيتم إقامته في ملعب برج العرب ولا أزمة في ذلك".

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