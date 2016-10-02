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حلم المونديال - علي جبر: نهائي الأبطال؟ التركيز الآن على الكونجو

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حلم المونديال - علي جبر: نهائي الأبطال؟ التركيز الآن على الكونجو حلم المونديال - علي جبر: نهائي الأبطال؟ التركيز الآن على الكونجو

أجاب علي جبر مدافع منتخب مصر والزمالك على سؤال (هل يوجد تشتت ذهني للاعبي الزمالك بين نهائي إفريقيا ولقاء ؟) مشيرا إلى عدم وجود ذلك.

الزمالك يحل ضيفا على صن داونز في الـ15 من الشهر الجاري في ذهاب نهائي الأبطال قبل أن يستضيف الفريق الجنوب إفريقي في الـ23 من نفس الشهر.

لكن قبل ذلك يستعد منتخب مصر لمواجهة الكونجو في التاسع من نفس الشهر في بداية رحلة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال علي جبر بخصوص (التشتت بين النهائي ولقاء المنتخب): "نحن الآن مع منتخب مصر وتركيزنا على لقاء الكونجو".

وواصل في تصريحات عبر قناة أون سبورت "بعد لقاء المنتخب، سيكون تركيزنا على لقاء صن داونز".

وتابع "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الكونجو. الجميع على قدر المسؤولية".

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فيديو اليوم السابع

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