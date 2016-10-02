حلم المونديال - منتخب مصر: عودة إكرامي طبيعية فهو من أهم الحراس

يرى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر أن عودة شريف إكرامي من جديد لقائمة المنتخب يعد أمر طبيعي للغاية.

منتخب مصر يواجه نظيره الكونجو في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم روسيا 2018 في التاسع من أكتوبر الجاري.

قائمة مصر شهد عودة شريف إكرامي من جديد بعد عودته للمشاركة مع الأهلي تحت قيادة حسام البدري.

وقال أحمد ناجي عن إكرامي: "هو من أهم حراس المرمى لدى منتخب مصر".

وأضاف في تصريحات عبر قناة أون سبورت "عودة إكرامي من جديد إلى القائمة، طبيعية جدا ولا تحتاج لأن نتحدث عنها".

وأوضح "إكرامي من أهم الحراس في مصر من حيث الخبرة والقيمة. كل حراس مرمى المنتخب أسماء كبيرة تمتلك خبرات واسعة".

وأتم "نثق في كل حراسنا والتنافس في صالح المنتخب".