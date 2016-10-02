لجنة الكاف الفنية: مؤامرة على الزمالك؟ لا يوجد حكم لم يركض وراءه اللاعبون

نفى عبد المنعم شطة مدير اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن يكون اختيار حكام نهائي دوري أبطال إفريقيا "مؤامرة" على الزمالك على حد وصفه.

وكان الكاف قد أعلن إسناد مباراة ذهاب دوري أبطال إفريقيا إلى الكيني ديفيز أوجنشي أومين، والذي تعرض لموقف لا ينسى في الملاعب الإفريقية بعدما ركض وراءه لاعبي الهلال السوداني. (تعرف على السبب)

وقال شطة عبر قناة (DMC): "لم يعلن من قبل عن أسماء حكام قبل اليوم.. كل ما قيل عبر الإعلام مجرد اجتهادات وترشيحات لأنها كلها أسماء كبيرة في التحكيم".

وأضاف "استبعدنا حكام شمال إفريقيا نظرا للحساسية بين هذه الدول، وأسندنا مباراة الذهاب للحكم الكيني بناء على قرار الأغلبية والإياب لأفضل حكام القارة وهو بكاري جاساما".

وكانت تقارير قد ذكرت عن تولي يوسف السرايري الحكم التونسي مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك وماميلودي صن داونز يوم 15 أكتوبر على أن يقام الإياب يوم 23 أكتوبر.

وتابع "بخصوص الواقعة التي تقلق الجماهير الزمالكاوية، فكل الحكام تتعرض للهجوم من المسؤولين.. من من الحكام لم يركض وراءه اللاعبون؟"

وأشار "الحكم قدم أداء رائع جدا هذا الموسم بناء على تقييم لجنة الحكام مع وجود شخص في كل مباراة يعطي تقييمه لكل حكم".

وأردف "قرارنا بأسماء الحكام قاطع وحاسم ولا توجد نية لتغييره، ولو تقدم الزمالك اعتراضا رسميا بأسباب مقنعة يعرضها علينا مقترنة بأدلة".

وأتم شطة "شخصيا أتمنى أن يفوز الزمالك بدوري الأبطال واختيار الحكام بعيد عن أي مؤامرة وتم بالإجماع من كل أعضاء اللجنة".