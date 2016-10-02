5788 وصفة طبية تصرفها صيدلية العيادات التخصصية خلال سبتمبر

صرفت صيدلية العيادات التخصصية السعودية 5788 وصفة طبية للأشقاء السوريين وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي شملت معظم الأدوية الطبية اللازمة التي يحتاجها الشقيق السوري في مخيم الزعتري في الأردن.

وأوضح المدير الطبي للعيادات د. حامد المفعلاني بأن الخدمات الطبية المقدمة من قبل العيادات في المخيم والتي تشتمل على 13 عيادة متخصصة وأقسام مساندة إضافة إلى الصيدلية التي تحتوى على كافة الأدوية الطبية اللازمة للأشقاء السوريين نتاج عمل دؤوب ومتواصل يجسد الأهداف الأساسية التي وضعتها الحملة لخدمة الأشقاء السوريين في كافة مناطق تواجدهم.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي للحملة د. بدر السمحان بأن الحملة توفر كافة الاحتياج الفعلي للشقيق السوري اللاجئ والنازح من خلال المحاور الإغاثية التي تشمل كافة الجوانب الحياتية لهم، وذلك من خلال العمل على تحديد المشاكل والاحتياجات ووضع الخطط وإيجاد الحلول المناسبة لها قدر الإمكان.

وأضاف بأن العيادات تتميز بتنوع التخصص الطبي فيها والتجهيزات المتطورة بما يوفر الرعاية الصحية المتكاملة للأشقاء السوريين وأسرهم، مشيراً إلى أن استمرار تقديم الدعم الإنساني للأشقاء السوريين خلال الأزمة التي تعصف بهم على كافة المحاور الإغاثية تأتي إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، سائلاً المولى عز وجل أن يجزي الشعب السعودي كل خير لقاء ما يقدمون لأشقائهم من الشعب السوري العزيز.