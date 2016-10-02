أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الصفار: المواطنون كتلة واحدة مع رجال الأمن منذ عهد المؤسس

Google+ Print
الصفار: المواطنون كتلة واحدة مع رجال الأمن منذ عهد المؤسس الصفار: المواطنون كتلة واحدة مع رجال الأمن منذ عهد المؤسس

حسن الصفار

شدد الشيخ حسن الصفار على حفظ الأمن، وأن الأمن في المملكة خط أحمر، وأن الإجراءات الأمنية تختص بها الأجهزة الأمنية، داعياً المواطنين لليقظة والانتباه لرصد أي تحرك مشبوه يمكن أن يقوم به الإرهابيون ضد الوطن، وأن يتكامل دورهم مع الأجهزة الأمنية.

وأضفا: "حين يرى المواطنون شخصًا يشكّون في وضعه، عليهم الابلاغ عنه وتسليمه للجهات الامنية.

وتابع "نحن نعتقد بالشراكة الوطنية فكل مواطن شريك في كل ذرة من تراب الوطن، والمواطنون على اختلاف مناطقهم ومذاهبهم يشكلون كتلة واحدة وصفًا واحدًا مع رجال الأمن، وهذه من النعم الكبيرة التي نعيشها منذ توحيد البلاد على يد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله"، مضيفا "كل مواطن هو محل ترحيب في أي بقعة من بقاع الوطن، كما نرى بالفعل تواجد أبناء هذه المنطقة في المناطق الأخرى من البلاد للدراسة أو العمل، وكذلك تواجد أعداد كبيرة من أبناء المناطق الأخرى في هذه المنطقة".

وزاد "هذا مما نفخر به ويجب أن نحافظ عليه، طبقًا لتعاليم ديننا وتجسيدًا للوحدة الوطنية، وإذا ما حدث تصرف من أحد خارج هذا السياق فهو خطأ يحاسب عليه وحده ولا يصح أن يكون مبررًا لترويج النزعات العنصرية الطائفية أو القبلية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية