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آخر أفواج الحجاج المغاربة تغادر المدينة المنورة

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آخر أفواج الحجاج المغاربة تغادر المدينة المنورة آخر أفواج الحجاج المغاربة تغادر المدينة المنورة

بدأت آخر أفواج حجاج المملكة المغربية الشقيقة تغادر المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة بفضل الإمكانات والجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.

وكان في وداعهم عضو مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء فيصل سندي، ومدير العلاقات العامة والاعلام تركي الياس، ورئيس مكتب خدمة حجاج دول المغرب العربي عمر شفيق سندي، وقد قدمت الهدايا والورود للحجاج المغادرين.

وقال سندي: تشرفنا بتوديع آخر افواج حجاج بيت الله الحرام من المملكة المغربية الشقيقة، الذين حلوا بيننا إخوة أعزاء، نتمنى لهم السلامة في رحلتهم إلى بلادهم، داعين الله عز وجل أن يتقبل حجهم ونسكهم، وأن نلتقيهم كرات ومرات في الأعوام المقبلة.

من جهتهم قدم الحجاج المغاربة شكرهم لحكومة المملكة مشيدين بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن التي يلمس الجميع تطورها عاماً بعد عام.

آخر أفواج الحجاج المغاربة تغادر المدينة

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