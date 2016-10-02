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جموع غفيرة تشيع الشهيد الحاظري بقائم الدش في صبيا

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تقدم محافظ صبيا علي بن موسى زعلة المصلين على شهيد الواجب الجندي علي أحمد حاظري، أحد منسوبي القوات المسلحة بقطاع ظهران الجنوب، عقب صلاة العشاء أمس الأول بجامع قرية قائم الدش التابعة للمحافظة.

ونقل محافظ صبيا عقب الصلاة تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وصاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان لأسرة وذوي الشهيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يتقبله في الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر ذوو الحاظري عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن، مؤكدين أن جميع أبناء هذا الوطن يفاخرون ببذل أرواحهم فداء لتراب وطنهم الغالي بالحد الجنوبي ودفاعا عن بلاد الحرمين وأرض المقدسات.

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