محافظ صبيا يتقدم مشيعي «العزي»

أدى محافظ محافظة صبيا علي موسى زعلة صلاة الميت على شهيد الواجب العريف نادر بن أحمد العزي بعد صلاة العصر أمس الأول بجامع صبيا الكبير، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

وشارك في تشييع الشهيد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا العتيبي، وعدد كبير من ضباط وأفراد قطاع حرس الحدود، وعدد غفير من المواطنين، مقدمين التعازي لأسرة وعائلة الشهيد الذي لقي ربه وهو في أرض المعركة ضد الفئة المتسللة في محافظة الطوال.

يذكر أن الشهيد "نادر بن أحمد العزي" أحد منسوبي حرس الحدود، قدم روحه فداء للدين والوطن في ميدان الشرف والكرامة والذود عن بلاد الحرمين، واستشهد على الحد الجنوبي بقطاع الطوال.