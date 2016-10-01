أستاذ كبد: علاج مرض السكر يحسن حالة الكبد ويمنع تدهوره

أكد الدكتور حسنى سلامة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب قصر العينى، أن هناك علاقة وطيدة بين فيروس سى ،ومرض السكر.

وقال الدكتور حسنى سلامة :"يؤثر فيروس سى على التمثيل الغذائى لمريض السكر ،ويزيد من المقاومة لتأثير الأنسولين، وقد يساعد فى ظهور مرض السكر لدى المرضى المصابين بالفيروس، ويحدث هذا التأثير للفيروس عن طريق زيادة الأكسدة داخل الخلية الكبدية، أو إحداث خلل فى الناقلات المساعدة لتمثيل الأنسولين أو ناقلات الجلوكوز بالخلية الكبدية".

وأشار إلى أن علاج فيروس سى يمنع المقاومة للأنسولين، وقد يمنع حدوث السكر ، ولكن إذا كان المريض مصابًا بمرض السكر ،فإن علاج فيروس سى، لا يخفى مرض السكر، ولكن يحسن من نسبة السكر بالدم نتيجة الإقلال من مقاومة الأنسولين مما يتطلب خفض جرعات علاج السكر مع المتابعة المستمرة، حتى يصل لجرعة العلاج المثلى لمرضى السكر.

وأوضح أن مرض السكر يؤثر على مرضى فيروس سى ،موضحا أن وجود مرض السكر يزيد من تراكم الدهون بالكبد،وأحيانا حدوث التهاب كبدى دهنى ،مما يساعد على سرعة تدهور حالة الكبد ،وسرعة حدوث التليف الكبدى ،أو قصور وظائف الكبد ،وحدوث أورام بداخله ، وبالتالى فإن علاج مرض السكر سوف يحسن من حالة الكبد ،ويمنع سرعة تدهوره، ولا يتطلب البدء فى علاج فيروس سى إلا بعد ضبط مستوى السكر بالدم، موضحا أن ضبط السكر هام جدا للحفاظ على حالة الكبد خالى من الدهون.

وأكد أن الأبحاث الحديثة أثبتت أن علاج فيروس سى عند مرضى السكر ،ومتابعتهم لعدة سنوات ،فإنه يقلل كثيرا من حدوث تدهور حالة الكلى لديهم ،وأيضا الإقلال من حدوث جلطات وقصور القلب.