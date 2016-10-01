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تعرف على سفينة «سويفت» الإماراتية التي دمرها الحوثيون قبالة سواحل اليمن

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تعرف على سفينة «سويفت» الإماراتية التي دمرها الحوثيون قبالة سواحل اليمن تعرف على سفينة «سويفت» الإماراتية التي دمرها الحوثيون قبالة سواحل اليمن

ما هي سفينة سويفت التي استأجرتها الإمارات من أمريكا للمشاركة في الحرب على الحوثيين فى اليمن، وتم تدميرها يوم السبت 1 أكتوبر بصاروخ أرض – بحر أطلقته الجيش اللجان الشعبية بالقرب من سواحل المخاء.

سفينة سويفت، هي سفينة عسكرية تابعة للبحرية الأمريكية بشكل أساسي، وتستخدم كاسحة ألغام بحرية ولها أغراض لوجستية لدعم القوات البحرية المعادية، وقد استأجرتها الامارات لتشارك فيها ضمن تحالف العدوان على اليمن.

يبلغ طول السفينة ثمانية وتسعون مترا وعرضها سبعة وعشرون متر، وارتفاعها ثلاثة أمتار ونصف المتر، أما طاقم السفينة فيتجاوز خمسة وثلاثين فردا إضافة إلى أنها قد تحمل مائة جندي من قوات المشاة إذا تطلب الأمر، وتبحر بمدى ستة آلاف وخمسائة كيلو متر وبسرعة تتجاوز ثمانين كيلو متر في الساعة.

للسفينة قدرة على حمل مئات الأطنان من المعدات المختلفة بما فيها الآليات، كما أن بإمكان المروحيات أن تهبط على سطحها كقاعدة تنطلق منها لتنفيذ عمليات عسكرية في مناطق قريبة. كما تحمل زورقا حربيا يستخدم أيضا في العمليات العسكرية، وتضم في اسلحتها عددا من المدافع البحرية.

للسفينة ميزات أخرى أهمها أنها ذات هيكل خفيف كونها مصنوعة من الألمنيوم، وقد استخدمها الأمريكيون في غزو العراق عام ألفين وثلاثة.

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