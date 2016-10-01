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تيريزا ماي: سنبدأ الخروج من الاتحاد قبل انتخابات ألمانيا

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تيريزا ماي: سنبدأ الخروج من الاتحاد قبل انتخابات ألمانيا تيريزا ماي: سنبدأ الخروج من الاتحاد قبل انتخابات ألمانيا

تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لصحيفة صنداي تايمز إن بلادها لن تنتظر الانتخابات الألمانية المقررة في سبتمبر أيلول 2017 قبل تفعيل البند الخمسين لبدء عملية الخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب رويترز استبعدت ماي التي ستلقي كلمة على أعضاء حزب المحافظين الحاكم يوم الأحد إجراء انتخابات عامة مبكرة وقالت إنها ستثير حالة من “عدم الاستقرار”. لكنها أوضحت أنها ستلغي قانون المجتمعات الأوروبية الصادر في 1972 الذي ضم بريطانيا إلى ما يعرف اليوم بالاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن سقوط القانون سيكون نافذا فور خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد.

 

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